Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : l'UE autorise l'acquisition d'EcoOnline Cercle Finance • 20/04/2020 à 12:33









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé l'acquisition d'EcoOnline en Norvège par Goldman Sachs Group et Summa Equity AB en Suède. EcoOnline fournit des logiciels de santé et de sécurité et des services associés. La Commission a conclu que l'acquisition envisagée ne poserait aucun problème de concurrence, en raison de l'absence de chevauchements horizontaux importants ou de liens verticaux entre les activités des sociétés. L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%