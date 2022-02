Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: l'UE approuve le rachat de NN IP information fournie par Cercle Finance • 18/02/2022 à 14:26









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a approuvé vendredi le rachat par Goldman Sachs de NN Investment Partners, la branche de gestion d'actifs du groupe de services financiers néerlandais NN Group.



Bruxelles indique être arrivée à la conclusion que l'opération ne poserait pas de problème de concurrence au sein de l'espace économique européen du fait de la part de marché modeste des deux protagonistes, même en données cumulées.



La Commission évoque par ailleurs la présence d'un nombre élevé d'acteurs solides sur le marché de la gestion d'actifs dans tous les pays concernés par la transaction.





