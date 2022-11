Goldman Sachs: investit en Asie via son Fonds durable information fournie par Cercle Finance • 07/11/2022 à 14:32

(CercleFinance.com) - Le Fonds pour l'innovation et le développement climatique soutenu par Bloomberg Philanthropies et Goldman Sachs a achevé sa première série d'investissements en financement mixte axés sur l'innovation dans le secteur des transports durables en Inde et au Vietnam, annonce Goldman Sachs.



Ces investissements initiaux sont la première initiative de ce Fonds qui dispose d'un potentiel de 500 millions de dollars d'investissements du secteur privé et du gouvernement à l'appui d'un développement économique durable à faible émission de carbone, en mettant l'accent sur l'Asie du Sud et du Sud-Est.



' En encourageant davantage de capitaux privés à soutenir des projets comme ceux-ci, le Fonds d'innovation et de développement pour le climat accélérera la décarbonation des transports de masse en Inde et en Asie du Sud-Est et fera de nouveaux progrès dans la transition climatique', explique David Solomon, président-directeur général de Goldman Sachs.