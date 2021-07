Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : inaugure son site d'Hyderabad, en Inde Cercle Finance • 19/07/2021 à 16:45









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui avoir inauguré son nouveau bureau d'Hyderabad (Inde), ouvert en mars 2021. Situé dans le secteur de Salarpuria Sattva Knowledge City, le nouveau bureau abrite des services d'ingénierie, de finance, de gestion du capital humain et de soutien aux services bancaires pour les clients. 'Notre nouveau bureau à Hyderabad servira de pôle d'innovation crucial pour un large éventail de nos activités et renforcera notre réputation en tant qu'entreprise mondiale. Je suis ravi de poursuivre notre croissance en Inde, et l'abondance de talents à Hyderabad en a fait un choix évident pour notre site', a commenté David Solomon, p.d.-g. de Goldman Sachs. La société assure que ses bureaux de Bangalore et Hyderabad 'se compléteront' et formeront collectivement l'entité Goldman Sachs Services Private Limited en Inde. 250 employés travaillent actuellement sur le site d'Hyderabad. La firme vise toutefois les 800 employés - dont 70% de nouvelles recrues - d'ici la fin de l'année, voire même 2500 salariés d'ici 2023.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -3.45%