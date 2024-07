Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Goldman Sachs: hausse de 9% du dividende trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 14:00









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication trimestrielle, Goldman Sachs indique que son conseil d'administration a décidé, vendredi dernier, d'une augmentation du dividende trimestriel de 9% à trois dollars par action, décision qui prendra effet dès ce troisième trimestre.



Au titre du deuxième trimestre, la banque d'affaires dévoile un bénéfice net de 3,04 milliards de dollars, soit un BPA multiplié par 2,8 en comparaison annuelle à 8,62 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 10,9%.



Les revenus nets de Goldman Sachs se sont accrus de 17% à un peu plus de 12,7 milliards de dollars, reflétant des croissances dans ses grandes divisions banque globale-marchés et gestion d'actifs et de fortune.





Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR 480,74 USD NYSE 0,00%