Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : hausse de 60% du bénéfice net au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 15/10/2021 à 14:56









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a dévoilé aujourd'hui ses résultats au titre du 3e trimestre, une période ' marquée par de bonnes performances opérationnelles et une accélération des investissements dans la croissance de Goldman Sachs ', souligne David M. Salomon, p.d.-g. de la société. La banque fait ainsi état d'un bénéfice net trimestriel de 5,3 Mds$, en progression de 60% par rapport à la même période un an plus tôt (3,3 Mds$), soit un BPA par action de 14,93$, contre 8,98$ au 3e trimestre 2020. Goldman Sachs a par ailleurs fait état d'un produit net bancaire en hausse de 26% à 13,6 Mds$ sur le trimestre. Sur les neuf premiers mois de l'année, le produit net bancaire ressort en hausse de 42%, à 46,7 Mds$, tandis que le bénéfice net a été multiplié par plus de 3, passant de 4,9 à 17,7 Mds$.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE +1.62%