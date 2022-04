Goldman Sachs : fort repli des profits au premier trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Ce fut un trimestre turbulent dominé par l'invasion dévastatrice de l'Ukraine. L'évolution rapide de l'environnement de marché a eu un effet significatif sur l'activité des clients, car l'intermédiation du risque est passée au premier plan et les émissions d'actions se sont quasiment arrêtées " a commenté le PDG, David Solomon.

Outre le recul de son activité, ses comptes ont été pénalisés par 561 millions de dollars de coût du risque alors qu'elle avait enregistré un solde favorable de 70 millions de dollars un an auparavant.

