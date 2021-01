GOLDMAN SACHS fait parler la poudre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les métiers de marchés (courtage obligataire et sur action notamment) ont connu une progression de 23% de leurs revenus à 4,27 milliards d'euros. Ils ont profité en particulier du dynamisme du courtage sur actions, dont les revenus ont bondi de 40% à 2,39 milliards de dollars.

S'agissant des métiers, la banque d'investissement s'est distinguée avec une hausse de 27% de ses revenus à 2,61 milliards de dollars grâce aux nombreuses et importantes introductions en Bourse réalisées.

Outre une forte hausse de son produit net bancaire, la banque a bénéficié de la chute de 19% à 2,48 milliards de dollars des rémunérations et des avantages.

