GOLDMAN SACHS fait mieux que prévu au deuxième trimestre

(AOF) - Goldman Sachs vient de faire part de ses résultats du deuxième trimestre 2020. Ainsi, la banque d'investissement américaine a réalisé un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars sur la période, soit 6,26 dollars par action, dépassant nettement les attentes du consensus FactSet qui s'établissaient à 3,90 dollars par action. Quant au revenu du groupe, il ressort à 13,30 milliards de dollars, en hausse de 41% par rapport au deuxième trimestre 2019.

Cette forte progression reflète des revenus plus élevés dans les secteurs " Global Markets and Investment Banking " et " Consumer & Wealth Management ", compensant des revenus plus faibles dans l'Asset Management.

En parallèle, Goldman Sachs a fait part d'une provision de 1,59 milliard de dollars pour couvrir d'éventuelles pertes de crédit, un chiffre à comparer avec 214 millions de dollars au deuxième trimestre 2019.

Le titre Goldman Sachs est attendu en forte hausse en préouverture des marchés actions américains.

AOF - EN SAVOIR PLUS