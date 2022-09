Goldman Sachs: étend ses services bancaires à l'UE information fournie par Cercle Finance • 20/09/2022 à 11:37

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a annoncé aujourd'hui qu'elle étendait le Transaction Banking (TxB) à l'Union européenne.



Cette extension permettra à Goldman Sachs d'approfondir ses relations avec ses clients existants qui ont des besoins bancaires dans l'UE et de servir de nouveaux clients sur le continent.



En commençant par un nouveau site à Francfort, et avec des plans d'expansion à Amsterdam, TxB répondra aux besoins de trésorerie des clients, y compris les dépôts et les paiements dans plus de 160 pays et dans plus de 120 devises.



La plateforme mondiale de TxB, basée sur le cloud, offre aux clients une visibilité sur leurs comptes, leurs paiements et leurs positions de liquidité dans les différentes devises et pays.



À ce jour, la TxB a attiré plus de 400 clients, accepté plus de 65 milliards de dollars de dépôts et traité des milliers de milliards de dollars via ses systèmes.



Hari Moorthy, responsable mondial de la TxB, a déclaré : ' Nous comprenons les défis que représente la gestion d'une opération de trésorerie mondiale complexe, et nous avons construit notre plateforme pour qu'elle soit agile, sécurisée et facile à utiliser'