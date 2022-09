Goldman Sachs étend ses activités de Transaction Banking en Union européenne

(AOF) - Goldman Sachs a annoncé l'arrivée en Union européenne de son activité de Transaction Banking (TxB). "L’expansion de cette offre de services, initialement lancée aux États-Unis en 2020 puis au Royaume-Uni en 2021, renforcera les relations existantes de Goldman Sachs avec ses clients qui ont des besoins bancaires dans l’UE, et lui permettra également de se mettre au service de nouveaux clients sur le continent européen ", explique la banque d'affaires.

TxB, qui sera d'abord implantée à Francfort avant un projet d'extension à Amsterdam, répondra aux besoins de trésorerie de ses clients, notamment en matière de dépôts et de paiements dans plus de 160 pays et 120 devises.

La plateforme mondiale de TxB, basée sur le cloud, offre aux clients une visibilité sur leurs comptes, leurs paiements et leurs positions de liquidité dans plusieurs devises et pays.

Hari Moorthy, directeur mondial de TxB, a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir faire bénéficier nos clients ayant des besoins de trésorerie au sein de l'Union européenne de l'expérience de notre offre Transaction Banking. Nous comprenons les défis que représente la gestion d'un système d'opérations complexe de trésorerie mondiale, et nous avons donc développé notre plateforme pour qu'elle soit agile, sécurisée et facile à utiliser afin d'aider les clients à gérer et accroître leurs activités."

AOF - EN SAVOIR PLUS