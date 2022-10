Goldman Sachs et Morgan Stanley relèvent leurs prévisions pour le prix de l’or noir

(AOF) - Goldman Sachs et Morgan Stanley ont mis à jour leurs prévisions sur le pétrole à la suite de la décision des membres de l’Opep+ de réduire leur production de 2 millions de barils par jour. " Si elles sont maintenues jusqu'en décembre de l'année prochaine, ces réductions représenteraient une hausse de 25 dollars par baril par rapport à notre prévision précédente de 107,5 dollars par baril de Brent pour 2023, avec un potentiel de pic de prix encore plus élevés si les stocks s'épuisent complètement ", explique Goldman Sachs.

Pour autant, la célèbre banque d'affaires s'attend à ce que les réductions de production soient temporaires avant qu'une certaine forme de détente politique ne permette de rétablir des quotas nettement plus élevés.

Pour l'instant, Goldman Sachs relève prudemment ses prévisions pour les quatrième trimestre 2022 et premier trimestre 2023 de 10 dollars par baril pour atteindre respectivement 110 dollars et 115 dollars, tout en reconnaissant la possibilité que les prix progressent encore plus.

De son côté, Morgan Stanley anticipe un marché pétrolier en déficit de 0,9 million de barils par jour (mb/j ) contre 0,2 million auparavant. Ces prévisions supposent que la production de pétrole de la Russie de la Russie diminuera de 1 à 1,5 mb/j après l'entrée en vigueur de l'embargo européen sur les importations de pétrole. " Cette hypothèse reste incertaine mais constitue notre scénario de base actuel ", prévient la banque américaine. Au final, sa prévision pour le baril de Brent passe de 95 dollars le baril à 100 dollars le baril pour le premier trimestre 2023.