Goldman Sachs et Immobel rachètent un immeuble de haute qualité à Paris

(AOF) - Goldman Sachs Asset Management et Immobel ont annoncé avoir acquis conjointement un immeuble mixte de commerces et de bureaux d'environ 2 700 mètres carrés, dans le cadre d'une transaction de gré à gré. Situé 277 rue Saint-Honoré dans le 8ème arrondissement de Paris, le commerce est loué par l'enseigne &Otherstories et les bureaux par Deskeo. Les acquéreurs ont l'intention de restructurer cet actif de manière durable afin d'offrir des locaux de haute qualité aux entreprises ainsi qu'aux locataires commerciaux.

" Le potentiel de réversibilité de ce site est remarquable ", ont souligné les deux groupes.

Immobel sera l'opérateur de cette restructuration en coordination avec Goldman Sachs.

" Cet investissement est en ligne avec notre stratégie d'acquisition d'actifs dans des emplacements de premier ordre, avec un potentiel important en terme d'investissements et d'amélioration de l'utilisation ", a déclaré Edouard Escande, Executive Director chez Goldman Sachs Asset Management.

" Ce projet s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Immobel de développer son expertise en matière de restructuration d'actifs prestigieux à Paris et en Ile-de-France. La revalorisation urbaine par la transformation d'immeubles est au coeur du savoir-faire de nos équipes ", indique Fabien Acerbis, le directeur général d'Immobel France.