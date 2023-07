Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs: dividende relevé avec les trimestriels information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 14:17









(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, Goldman Sachs annonce un relèvement de 10% de son dividende trimestriel pour le fixer à 2,75 dollars par action ordinaire, dividende qui prendra effet au troisième trimestre de cette année.



La banque d'affaires new-yorkaise publie un BPA de 3,08 dollars au titre du deuxième trimestre 2023, en baisse de 60% en comparaison annuelle, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 4%, en retrait de 6,6 points de pourcentage.



'Les résultats ont été influencés par certains éléments liés à l'exécution des objectifs stratégiques', explique Goldman Sachs, qui cite notamment la transition de son activité Asset & Wealth Management 'vers un modèle à plus faible intensité capitalistique'.



A 10,9 milliards de dollars, ses revenus ont diminué de 8%, le recul des divisions 'Global Banking & Markets' (-14%) et 'Asset & Wealth Management' (-4%) ayant largement contrebalancé le bond de 92% de la division 'Platform Solutions'.





