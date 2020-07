Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : consensus nettement battu au 2e trimestre Cercle Finance • 15/07/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - La banque d'affaires Goldman Sachs dévoile un bénéfice net de 2,42 milliards de dollars au titre du deuxième trimestre 2020, soit 6,26 dollars par action, un BPA dépassant d'environ 2,20 dollars l'estimation moyenne des analystes. Ses revenus nets ont grimpé de 41% à 13,3 milliards de dollars, soutenus par des croissances des divisions marchés globaux-banque d'investissement et consommateurs-gestion de fortune, en partie contrebalancées par une baisse en gestion d'actifs. 'Notre performance financière solide à travers nos franchises clients démontre les bénéfices inhérents à notre modèle d'activité diversifié', commente le PDG David Solomon, prévenant que 'les perspectives économiques demeurent incertaines'.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE 0.00%