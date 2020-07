Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs conclut un accord à $3,9 mds pour clore un scandale en Malaisie Reuters • 24/07/2020 à 13:05









KUALA LUMPUR, 24 juillet (Reuters) - La Malaisie a annoncé vendredi que Goldman Sachs GS.N avait accepté un accord à 3,9 milliards de dollars (3,36 milliards d'euros) pour clore le scandale lié à son fonds souverain 1MDB. La banque d'affaires américaine va verser à la Malaisie 2,5 milliards de dollars et va garantir le retour d'au moins 1,4 milliard d'actifs liés à des obligations du fonds 1MDB, a précisé le ministère malaisien des Finances dans un communiqué. Le parquet malaisien avait engagé en décembre 2018 des poursuites judiciaires contre trois unités de Goldman Sachs sur des accusations de tromperie à l'encontre des investisseurs lors d'émissions obligataires organisées par la banque au profit du fonds 1MDB pour un total de 6,5 milliards de dollars. D'après le département américain de la Justice, environ 4,5 milliards de dollars tirés de ces émissions obligataires ont été détournés du fonds souverain. Goldman Sachs a constamment démenti toute malversation. Elle affirme que des responsables malaisiens et dirigeants de 1MDB lui ont menti sur l'utilisation de l'argent levé via les émissions obligataires. Les unités de Goldman Sachs visées par les poursuites ont plaidé non coupable. (Rozanna Latiff et Joseph Sipalan version française Bertrand Boucey, édité par Blandine Hénault)

