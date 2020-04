Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Goldman Sachs : BPA trimestriel sous les attentes Cercle Finance • 15/04/2020 à 13:52









(CercleFinance.com) - Goldman Sachs publie au titre du premier trimestre 2020 un bénéfice net de 1,21 milliard de dollars, soit 3,11 dollars par action, à comparer à 4,69 dollars un an auparavant et alors que les analystes attendaient en moyenne une cinquantaine de cents de plus. La banque d'affaires new-yorkaise a réalisé un chiffre d'affaires stable à 8,74 milliards de dollars, une baisse significative des revenus en gestion d'actifs ayant été compensée par des progressions dans les autres activités. 'Au cours du trimestre, la firme a réalisé avec succès sa stratégie de continuité d'activité dans le contexte de pandémie mondiale de Covid-19, apportant à ses clients conseils, exécution et liquidité', affirme-t-elle.

Valeurs associées GOLDMAN SACHS GR NYSE -0.60%