Goldman Sachs: BPA presque divisé par deux au 3e trimestre

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs dévoile au titre du troisième trimestre 2022 un bénéfice net de 3,07 milliards de dollars, soit un BPA en chute de 45% en comparaison annuelle à 8,25 dollars, ainsi qu'un ROE (rendement des capitaux propres) annualisé de 11%.



Les revenus nets ont diminué de 12% à un peu moins de 12 milliards de dollars, sous le poids de contractions en banque d'investissement et en gestion d'actifs que n'ont pu compenser des croissances en particuliers-gestion de fortune et en marchés globaux.



La rentabilité de la banque d'affaires a aussi souffert d'une forte augmentation de ses dépenses opérationnelles, ainsi que de provisions pour pertes sur crédit presque triplées du fait notamment des inquiétudes persistantes sur les perspectives macroéconomiques.





