Goldman Sachs: BPA et revenus dépassent les attentes

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs a fait état mardi d'un bénéfice trimestriel meilleur que prévu grâce au dynamisme de ses activités dans la gestion d'actifs et la gestion de fortune, qui a plus que compensé la faiblesse de ses métiers dans la banque d'investissement et sur les marchés.



Le bénéfice net de la firme new-yorkaise s'est établi à 1,87 milliard de dollars, soit 5,58 dollars par action, au titre du quatrième trimestre, contre 1,18 milliard de dollars - ou 3,32 dollars par titre - pour la même période de l'année précédente.



A titre de comparaison, les analystes visaient en moyenne un BPA en baisse à 3,20 dollars.



La branche de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine a vu ses revenus nets grimper de 23% à 4,39 milliards de dollars grâce à des gains sur investissements, alors que le quatrième trimestre 2022 s'était soldé par des pertes sur investissements.



Les revenus de la banque d'investissement - qui inclut les activités de marchés - ont en revanche reculé de 3% à 6,35 milliards de dollars, pénalisés par une activité limitée dans les opérations de fusions-acquisitions et par le tassement des taux d'intérêt.



Avec le rebond des Bourses mondiales en fin d'année, les revenus nets issus des marchés d'actions ont pourtant grimpé de 26% à 2,61 milliards de dollars.



Au total, Goldman Sachs fait état d'un revenu net de 11,32 milliards de dollars pour le trimestre, soit une hausse de 7% par rapport à l'année précédente, à comparer avec un consensus établi à 9,85 milliards de dollars.



Suite à ces annonces, le titre progressait de 1,4% en cotations avant-Bourse mardi matin à Wall Street.





