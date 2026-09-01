Goldman Sachs, BofA et d'autres acteurs prévoient d'émettre conjointement un stablecoin libellé en dollars en 2027

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Un groupe de 21 institutions financières, dont Goldman Sachs GS.N , Bank of America BAC.N et Deutsche Bank DBKGn.DE , prévoit de créer cette année une société chargée d’émettre, au cours du premier semestre 2027, une cryptomonnaie indexée sur le dollar, ont-elles annoncé mardi.

Ce groupe, dont la création avait été annoncée pour la première fois en octobre 2025 alors qu’il ne comptait que dix banques, a déclaré dans un communiqué qu’il a également pour objectif de se diversifier vers des stablecoins indexés sur d’autres devises du G7, notamment l’euro.