Goldman Sachs Asset Management renforce son équipe en France

(AOF) - Goldman Sachs Asset Management a annoncé l'arrivée d'Amélie Lindrec et Murielle Didier qui rejoignent l'équipe clientèle de la société à Paris, en tant que vendeuses seniors plus particulièrement sur la distribution. Cette annonce intervient quelques mois après à la nomination de Dominique Dorlipo à la tête de l'activité Clientèle de Goldman Sachs Asset Management en France au début de l'année, et illustre la volonté de Goldman Sachs Paris de renforcer sa présence dans toutes les divisions.

Avant de rejoindre le gestionnaire d'actifs, Amélie Lindrec a occupé le poste de Senior Sales Manager chez AXA Investment Managers pendant 5 ans. Au préalable, elle a passé 8 ans chez Aberdeen Asset Management en tant que Business Development Manager. Elle a obtenu un master en gestion de portefeuille financier à l'Université de Paris XII en 2009.

Murielle Didier a une grande expérience de la distribution dans les pays francophones d'Europe, et rejoint l'équipe après avoir travaillé chez Wells Fargo, où elle a occupé le poste de directrice des ventes pendant 19 mois. Elle a précédemment passé 7 ans chez JP Morgan Asset Management en tant que directrice exécutive et conseillère clientèle senior.