Goldman Sachs : annonce un vaste plan de promotion interne

(CercleFinance.com) - Goldman Sachs annonce que 643 de ses collaborateurs, répartis sur 45 sites, accèderont au poste de 'managing director' à compter du 1er janvier 2022.

La firme indique que les promus constituent 'un groupe exceptionnel de personnes de l'ensemble du cabinet qui ont apporté une contribution significative à notre entreprise et à notre culture et incarnent nos valeurs fondamentales de partenariat, de service client, d'intégrité et d'excellence.'

Selon Goldman Sachs, cette promotion 2021 est la plus importante et la plus diversifiée de son histoire. La banque confirme par ailleurs ses objectifs, à savoir saisir les opportunités de croissance et investir pour améliorer son empreinte mondiale.