Goldman Sachs AM lève 4 milliards de dollars pour son fonds West Street Infrastructure Partners IV

(AOF) - Goldman Sachs Asset Management annonce aujourd'hui le closing final de son fonds West Street Infrastructure Partners IV et de ses véhicules associés (WSIP IV). Le fonds a levé 4 milliards de dollars au total, conformément à son objectif initial. Il s'agit du dernier millésime d'une série de fonds phares dédiés à l'investissement dans des infrastructures " value-add ", axées sur le marché intermédiaire.

Les capitaux ont été levés auprès d'un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels et fortunés, et incluent des investissements significatifs de la part de Goldman Sachs et de ses employés.

Le WSIP IV a déjà investi 2,3 milliards de dollars dans huit entreprises, diversifiées sur le plan géographique et sectoriel, dont Synthica, un développeur et exploitant américain d'usines de gaz organique et renouvelable.

Ce closing intervient peu de temps après celui du premier fonds secondaire d'infrastructure de Goldman Sachs, le Vintage Infrastructure Partners I, qui a levé 1 milliard de dollars en equity en septembre 2023.

AOF - EN SAVOIR PLUS