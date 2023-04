Goldman Sachs AM : les assureurs cherchent à tirer parti de taux plus élevés

(AOF) - « Même si les assureurs s'attendent à une détérioration de la qualité du crédit et à une récession prochaine aux États-Unis, ils s'appuient fortement sur les titres obligataires et cherchent à augmenter leur duration et leur exposition au risque de crédit », selon les résultats de la 12ème enquête annuelle sur les investissements assurantiels mondiaux de Goldman Sachs Asset Management.

Pour la première fois, les assureurs ont classé " l'augmentation des opportunités de rendement dans l'environnement actuel " comme le facteur le plus important dans les décisions d'allocation d'actifs (68%), soit près de trois fois plus que ceux qui déclarent diminuer leur exposition au risque par peur de subir des pertes sur les actions ou le crédit (25%).

" Malgré une inflation élevée, des tensions géopolitiques croissantes et les effets du resserrement de la politique monétaire, les assureurs cherchent toutefois à tirer parti de taux plus élevés, tout en maîtrisant leur exposition au risque ", constate Matt Armas, Global Head of Insurance Asset Management chez Goldman Sachs Asset Management. " Comme le montrent les résultats de l'enquête, le retour vers le rendement passe par un bon équilibre entre la duration et les opportunités sur le crédit de haute qualité. "

L'enquête a révélé que plus de la moitié des assureurs mondiaux (51%) prévoient d'augmenter leur allocation dédiée aux actifs privés au cours des 12 prochains mois. Toutes classes d'actifs confondues, la dette privée d'entreprise (41%) est la classe d'actifs privilégiée par les assureurs qui prévoient d'y augmenter leur allocation au cours de 2023. 29% des personnes interrogées prévoient d'augmenter leur allocation au capital-investissement, tandis que 28% prévoient d'augmenter leur allocation sur les actions et la dette d'infrastructure.

" Malgré des conditions de marché incertaines, nous pensons qu'il existe de réelles opportunités pour les investisseurs sur l'ensemble des marchés cotés et non cotés, en particulier dans le domaine du crédit, où les rendements obligataires de plus en plus attractifs ont de nouveau attiré les assureurs ", a déclaré Michael Siegel, Global Head of Insurance Asset Management and Liquidity Solutions chez Goldman Sachs Asset Management. " Nous nous attendons également à ce que les assureurs continuent d'investir dans les actifs privés, notamment la dette privée, le capital-investissement et les infrastructures, pour diversifier leurs portefeuilles et tirer parti de l'augmentation des primes d'illiquidité. "