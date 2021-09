Goldman Sachs : accord définitif pour le rachat de GreenSky

(CercleFinance.com) - Le groupe Goldman Sachs annonce avoir conclu un accord définitif portant sur le rachat de GreenSky, présenté comme 'la plus grande plate-forme de fintech pour les montages de prêts à la consommation pour la rénovation domiciliaire', dans le cadre d'une transaction payée entièrement en actions.

Goldman Sachs estime que les capacités de prêt différenciées de GreenSky et son écosystème de commerçants et de consommateurs contribueront à sa future plate-forme bancaire grand public visant à 'aider des dizaines de millions de clients à prendre le contrôle de leur vie financière et générer des rendements plus élevés et plus durables.'

Dans le cadre de l'accord, les actionnaires de GreenSky recevront 0,03 action ordinaire de Goldman Sachs pour chaque action ordinaire de classe A de GreenSky, soit une valeur de transaction implicite d'environ 2,24 milliards de dollars.