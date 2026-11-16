Goldman prévoit une baisse du Brent à 78 dollars le baril d'ici fin 2027, à mesure que les marchés s'adaptent

Goldman Sachs a déclaré s'attendre à ce que le prix moyen du Brent s'établisse à 88 dollars le baril l'année prochaine, avant de reculer à 78 dollars d'ici décembre 2027, le retour à un excédent pesant sur les marchés; toutefois, à court terme, la banque entrevoit des risques haussiers sur les prix en raison des attaques contre des navires au Moyen-Orient.
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Goldman s'attend à une normalisation des prix du brut, le WTI devant s'établir en moyenne à 78 dollars le baril en 2027, puis reculer à 70 dollars d'ici fin 2027
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La banque prévoit une baisse des prix des produits pétroliers, qui resteront toutefois bien au-dessus de la moyenne, le diesel vendu en gros aux États-Unis s'établissant en moyenne à 150 dollars le baril en 2027
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“Nous continuons de percevoir des risques significatifs pesant sur les cours du pétrole, avec des risques haussiers à court terme liés à l’intensification des attaques contre les navires et aux dommages subis par les infrastructures pétrolières, ainsi qu’à une remontée de la prime de risque; mais également des risques baissiers à moyen terme liés à une offre plus forte, une demande plus faible ou une prime de risque inférieure à celle de notre scénario de base”, a déclaré la banque dans une note datée de dimanche
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Les cours du pétrole ont baissé lundi en raison des anticipations d’un excédent d’offre, les expéditions en provenance du Moyen-Orient via le détroit d’Ormuz ayant pratiquement retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre et les États-Unis ayant pris des mesures pour faciliter le transport des cargaisons de carburant entre les ports nationaux O/R
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Dans son scénario de base, l’excédent de 2027, défini comme la production de pétrole moins la demande finale en pétrole, atteindra 2 millions de barils par jour, a indiqué Goldman
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