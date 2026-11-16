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Goldman prévoit une baisse du Brent à 78 dollars le baril d'ici fin 2027, à mesure que les marchés s'adaptent
information fournie par Reuters 16/11/2026 à 04:13

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Goldman Sachs a déclaré s'attendre à ce que le prix moyen du Brent s'établisse à 88 dollars le baril l'année prochaine, avant de reculer à 78 dollars d'ici décembre 2027, le retour à un excédent pesant sur les marchés; toutefois, à court terme, la banque entrevoit des risques haussiers sur les prix en raison des attaques contre des navires au Moyen-Orient.

  • Goldman s'attend à une normalisation des prix du brut, le WTI devant s'établir en moyenne à 78 dollars le baril en 2027, puis reculer à 70 dollars d'ici fin 2027

  • La banque prévoit une baisse des prix des produits pétroliers, qui resteront toutefois bien au-dessus de la moyenne, le diesel vendu en gros aux États-Unis s'établissant en moyenne à 150 dollars le baril en 2027

  • “Nous continuons de percevoir des risques significatifs pesant sur les cours du pétrole, avec des risques haussiers à court terme liés à l’intensification des attaques contre les navires et aux dommages subis par les infrastructures pétrolières, ainsi qu’à une remontée de la prime de risque; mais également des risques baissiers à moyen terme liés à une offre plus forte, une demande plus faible ou une prime de risque inférieure à celle de notre scénario de base”, a déclaré la banque dans une note datée de dimanche

  • Les cours du pétrole ont baissé lundi en raison des anticipations d’un excédent d’offre, les expéditions en provenance du Moyen-Orient via le détroit d’Ormuz ayant pratiquement retrouvé leurs niveaux d’avant-guerre et les États-Unis ayant pris des mesures pour faciliter le transport des cargaisons de carburant entre les ports nationaux O/R

  • Dans son scénario de base, l’excédent de 2027, défini comme la production de pétrole moins la demande finale en pétrole, atteindra 2 millions de barils par jour, a indiqué Goldman

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/11/2026 à 04:13:57.

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