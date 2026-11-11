Goldman ajoute une nouvelle hausse des taux aux prévisions de la Fed après la publication de chiffres d'inflation élevés

Mardi, Goldman Sachs a prévu une hausse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en mars, après que les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu , l'ont incitée à revoir sa prévision concernant la fin du cycle de hausse des taux en décembre.

La banque américaine rejoint ainsi la Deutsche Bank, qui prévoit une nouvelle hausse de 0,25 point en janvier, venant s'ajouter à celles de décembre et de mars.

Les chiffres de l’inflation publiés mardi ont marqué le troisième mois consécutif de surprises à la hausse, les marchés s’attendant pleinement à une hausse de 25 points de base le 9 décembre, selon le CME FedWatch.

L’inflation n’a cessé de grimper sous l’effet de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran, des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, d’une demande des consommateurs qui résiste et d’investissements soutenus dans l’intelligence artificielle.

La hausse du coût de la vie a aggravé le mécontentement des électeurs, contribuant aux lourdes défaites essuyées la semaine dernière par le Parti républicain de Donald Trump lors des élections de mi-mandat.

Goldman estime qu’une troisième hausse des taux est plus probable en mars qu’en janvier, car la banque s’attend à ce que l’inflation se modère d’ici la fin de l’année, avant que de nouvelles pressions sur les prix en « début d’année », liées à la hausse des coûts, ne relancent l’inflation.

“Il est possible qu’au moment de la réunion de mars, voire de celle de janvier, le choc énergétique soit en grande partie derrière nous. Mais nous pensons que les derniers chiffres de l’inflation amèneront la plupart des membres du FOMC à signaler une troisième hausse dans le graphique en points de décembre”, a déclaré David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman Sachs.

La société de courtage prévoit désormais que les baisses de taux commenceront en décembre 2027, soit trois mois plus tard que prévu initialement, suivies de baisses supplémentaires en mars, juin et septembre 2028.