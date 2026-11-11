 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Goldman ajoute une nouvelle hausse des taux aux prévisions de la Fed après la publication de chiffres d'inflation élevés
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 13:15

Ajouter Boursorama à vos sources
par Kanishka Ajmera

Goldman Sachs s'attend à une hausse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en mars, les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu , l'ayant incité à revoir à la hausse ses prévisions selon lesquelles le cycle de hausse des taux prendrait fin en décembre.

La prévision de Goldman fait suite à une évolution similaire de la Deutsche Bank, bien que cette dernière s'attende à une hausse supplémentaire d'un quart de point en janvier, en plus des hausses prévues en décembre et en mars.

Les chiffres de l’inflation publiés mardi ont marqué un troisième mois consécutif de surprises à la hausse et ont conforté les anticipations d’une hausse de 25 points de base le 9 décembre, que les marchés avaient déjà entièrement intégré, selon l’outil CME FedWatch.

La Fed a relevé son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 % en septembre, marquant ainsi sa première hausse en trois ans.

L’inflation n’a cessé de grimper sous l’effet de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran, des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, d’une demande des consommateurs qui résiste et d’investissements importants dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Dans une note publiée mardi, David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman, a déclaré qu’une troisième hausse des taux était plus probable en mars qu’en janvier, car l’inflation devrait s’atténuer d’ici la fin de l’année avant que de nouvelles pressions sur les prix, en début d’année, ne la poussent à nouveau à la hausse.

La société de courtage prévoit que les baisses de taux commenceront en décembre 2027, soit trois mois plus tard que prévu initialement, suivies de baisses supplémentaires en mars, juin et septembre 2028. LES ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE HAUSSE DE TAUX PLUS IMPORTANTE DE LA FED

Les déclarations “hawkish” des responsables de la Fed en début de semaine ont également renforcé les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a laissé entendre une hausse de 25 points de base le mois prochain et une augmentation plus importante si les pressions sur les prix s’accélèrent.

Les sociétés de courtage BofA Global Research, Citi et Standard Chartered ont déclaré que les remarques de Waller et les derniers chiffres de l’inflation avaient ouvert la voie à une hausse de 50 points de base en décembre, tout en soulignant toutefois que les données disponibles étaient insuffisantes pour étayer fermement cette hypothèse.

“Les arguments en faveur d’une hausse de 50 points de base en décembre sont plus solides que nous ne le pensions, mais ce n’est pas encore définitif”, ont déclaré les économistes dirigés par Steve Englander chez Standard Chartered.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 points de base en décembre s’établit à 13,5 % après la publication du rapport sur l’inflation, contre pratiquement zéro avant la publication des données. “Nous continuons de tabler sur une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en décembre, mais les risques d’une hausse plus importante, de 50 points de base, se sont accrus après les commentaires du gouverneur Waller et si la récente volatilité des marchés et le resserrement des conditions financières se stabilisent dans les semaines à venir”, a indiqué Citi dans une note.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
Banques centrales
FED
Inflation

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,690 USD NYSE 0,00%
CITIGROUP
122,280 USD NYSE 0,00%
GOLDMAN SACHS GR
910,305 USD NYSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/11/2026 à 13:15:36.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ADOCIA
4,26 +12,11%
CAC 40
8 304,91 +0,32%
SOITEC
105,1 +8,57%
2CRSI
17,84 +4,33%
Pétrole Brent
92,77 +0,82%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank