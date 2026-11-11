Goldman ajoute une nouvelle hausse des taux aux prévisions de la Fed après la publication de chiffres d'inflation élevés

Goldman Sachs s'attend à une hausse de 25 points de base des taux de la Réserve fédérale en mars, les chiffres de l'inflation d'octobre, plus élevés que prévu , l'ayant incité à revoir à la hausse ses prévisions selon lesquelles le cycle de hausse des taux prendrait fin en décembre.

La prévision de Goldman fait suite à une évolution similaire de la Deutsche Bank, bien que cette dernière s'attende à une hausse supplémentaire d'un quart de point en janvier, en plus des hausses prévues en décembre et en mars.

Les chiffres de l’inflation publiés mardi ont marqué un troisième mois consécutif de surprises à la hausse et ont conforté les anticipations d’une hausse de 25 points de base le 9 décembre, que les marchés avaient déjà entièrement intégré, selon l’outil CME FedWatch.

La Fed a relevé son taux directeur à une fourchette comprise entre 3,75 % et 4,00 % en septembre, marquant ainsi sa première hausse en trois ans.

L’inflation n’a cessé de grimper sous l’effet de la hausse des prix du pétrole liée au conflit avec l’Iran, des droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, d’une demande des consommateurs qui résiste et d’investissements importants dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Dans une note publiée mardi, David Mericle, économiste en chef pour les États-Unis chez Goldman, a déclaré qu’une troisième hausse des taux était plus probable en mars qu’en janvier, car l’inflation devrait s’atténuer d’ici la fin de l’année avant que de nouvelles pressions sur les prix, en début d’année, ne la poussent à nouveau à la hausse.

La société de courtage prévoit que les baisses de taux commenceront en décembre 2027, soit trois mois plus tard que prévu initialement, suivies de baisses supplémentaires en mars, juin et septembre 2028. LES ARGUMENTS EN FAVEUR D’UNE HAUSSE DE TAUX PLUS IMPORTANTE DE LA FED

Les déclarations “hawkish” des responsables de la Fed en début de semaine ont également renforcé les anticipations d’un nouveau resserrement monétaire. Le gouverneur de la Fed, Christopher Waller , a laissé entendre une hausse de 25 points de base le mois prochain et une augmentation plus importante si les pressions sur les prix s’accélèrent.

Les sociétés de courtage BofA Global Research, Citi et Standard Chartered ont déclaré que les remarques de Waller et les derniers chiffres de l’inflation avaient ouvert la voie à une hausse de 50 points de base en décembre, tout en soulignant toutefois que les données disponibles étaient insuffisantes pour étayer fermement cette hypothèse.

“Les arguments en faveur d’une hausse de 50 points de base en décembre sont plus solides que nous ne le pensions, mais ce n’est pas encore définitif”, ont déclaré les économistes dirigés par Steve Englander chez Standard Chartered.

Selon l’outil CME FedWatch, la probabilité d’une hausse de 50 points de base en décembre s’établit à 13,5 % après la publication du rapport sur l’inflation, contre pratiquement zéro avant la publication des données. “Nous continuons de tabler sur une hausse de 25 points de base des taux de la Fed en décembre, mais les risques d’une hausse plus importante, de 50 points de base, se sont accrus après les commentaires du gouverneur Waller et si la récente volatilité des marchés et le resserrement des conditions financières se stabilisent dans les semaines à venir”, a indiqué Citi dans une note.