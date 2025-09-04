Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe sur le marché privé

(Mise à jour des actions et ajout de détails)

Goldman Sachs GS.N va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price

TROW.O et va également s'associer avec le gestionnaire d'actifs pour offrir des produits du marché privé aux investisseurs particuliers, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Les actions de T. Rowe ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges avant bourse à la suite de l'annonce.

Les grandes sociétés financières telles que Goldman, BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N se lancent à corps perdu dans les actifs alternatifs, un secteur dominé par les sociétés de capital-investissement, afin de tirer parti de leur potentiel de croissance et d'attirer de nouveaux clients.

Goldman investira par le biais d'une série d'achats sur le marché libre avec l'intention de détenir environ 3,5 % de T. Rowe, ont déclaré les sociétés, ce qui pourrait faire de la banque de Wall Street le cinquième plus grand actionnaire de la société.

Ce partenariat permettra également à Goldman d'accéder à la clientèle de T. Rowe, axée sur la retraite et considérée comme une source de revenus stables.

Les deux sociétés prévoient de se concentrer davantage sur l'offre de produits de retraite tels que les fonds à date cible, qui ajustent automatiquement la répartition des actifs d'un portefeuille d'investissement, passant d'actifs à haut risque tels que les actions à des actifs à plus faible risque tels que les obligations, à l'approche d'une date cible spécifique.

T. Rowe gère environ 1 700 milliards de dollars d'actifs, dont les deux tiers sont liés à la retraite.

"Nous pensons que Goldman apporte à cette relation un large éventail de marchés privés et de capacités de gestion de patrimoine qui permettront aux deux sociétés de concevoir une très large gamme de solutions capables de répondre à l'appétit des clients à mesure qu'il évolue", ont écrit les analystes d'Evercore ISI dans une note.

L'investissement donnera un coup de pouce bien nécessaire à T. Rowe, qui a dû faire face à des sorties d'actifs en raison de l'évolution du paysage concurrentiel dans le secteur de la gestion d'actifs. Son action a perdu la moitié de sa valeur depuis 2021.

Goldman utilisera son bilan pour détenir des actions de T. Rowe, a rapporté Bloomberg News.