Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe, selon Bloomberg News

Goldman Sachs GS.N va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price

TROW.O et s'associera au gestionnaire d'actifs pour vendre des produits du marché privé aux investisseurs particuliers, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Goldman Sachs utilisera son bilan pour détenir des actions de T. Rowe, et les deux sociétés collaboreront sur une gamme d'investissements ciblant les épargnants à la retraite et les investisseurs fortunés, selon le rapport.

Les actions de T. Rowe, qui ont perdu près de 7 % depuis le début de l'année, ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant la clôture de la séance.

Goldman Sachs et T. Rowe n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.