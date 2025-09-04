 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 13:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le code d'emballage des médias)

Goldman Sachs GS.N va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price

TROW.O et s'associera au gestionnaire d'actifs pour vendre des produits du marché privé aux investisseurs particuliers, a rapporté Bloomberg News jeudi.

Goldman Sachs utilisera son bilan pour détenir des actions de T. Rowe, et les deux sociétés collaboreront sur une gamme d'investissements ciblant les épargnants à la retraite et les investisseurs fortunés, selon le rapport.

Les actions de T. Rowe, qui ont perdu près de 7 % depuis le début de l'année, ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant la clôture de la séance.

Goldman Sachs et T. Rowe n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

