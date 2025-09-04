 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Goldman achète pour 1 milliard de dollars d'actions T. Rowe Price sur le marché privé
information fournie par Reuters 04/09/2025 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Changements de sources d'approvisionnement)

Goldman Sachs GS.N va investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans le groupe T. Rowe Price

TROW.O et va également s'associer avec le gestionnaire d'actifs pour offrir des produits de marché privé aux investisseurs particuliers, ont annoncé les deux sociétés jeudi.

Les grandes sociétés financières telles que Goldman, BlackRock BLK.N et Morgan Stanley MS.N se lancent à corps perdu dans les actifs alternatifs, jusqu'ici dominés par les sociétés de capital-investissement, afin de tirer parti de leur potentiel de croissance et d'attirer de nouveaux clients.

Le partenariat permettra à Goldman d'accéder à la base de clients de T. Rowe Price axée sur la retraite, qui est considérée comme une source de revenus stables.

T. Rowe Price gère environ 1,70 trillion de dollars d'actifs, dont les deux tiers sont liés à la retraite.

Goldman investira par le biais d'une série d'achats sur le marché libre avec l'intention de détenir environ 3,5 % de la société, ont indiqué les deux sociétés, ce qui fera de la banque de Wall Street le cinquième plus grand actionnaire de T. Rowe Price.

Les actions de T. Rowe Price, qui ont perdu près de 7 % depuis le début de l'année, ont augmenté d'environ 6 % dans les échanges avant la cloche après l'annonce.

