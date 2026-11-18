Acquisition de 9 lingots de 1 kg d'Or titrant 999,9 millièmes auprès d'un affineur référencé LBMA

Réserves d'Or totales portées à 19,5 kg d'Or physique responsable, représentant 5,78 milligrammes d'Or par action , soit 0,65 € par action sur la base du cours de l'Or du 17 novembre 2026

Gold by Gold, 1 ère société cotée éligible au PEA à constituer des réserves d'Or physique responsable

Gold by Gold (Euronext Growth ® Paris - FR0011208693 - ALGLD) , groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'Or et des métaux précieux, annonce avoir acquis, consécutivement à l'augmentation de capital réalisée en novembre 2026 [1] , neuf kilos d'Or physique à des fins de conservation au sein de sa division Réserves.

La Société a affecté l'intégralité du produit net de cette levée de fonds à la constitution de nouvelles réserves d'Or physique. Ces réserves d'Or sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la « Good Delivery List » de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'Or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot.

Gold by Gold a réalisé l'acquisition d'Or physique titrant 999,9 millièmes sous la forme de neuf lingots d'un kilogramme auprès d'Argor-Heraeus, l'un des premiers affineurs mondiaux dans le secteur des métaux précieux qui bénéficie de l'agrément Good Delivery délivré par la LBMA.

Ces réserves d'Or physique sont conservées en France auprès de dépositaires professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux.

À chaque gramme d'Or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined ® , qui verse une prime directe aux mines artisanales et à petite échelle, auditées régulièrement et certifiées selon les standards Fairmined ® , en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables. Le coût d'un Crédit Fairmined ® équivaut à environ 1% de la valeur de l'Or sous-jacent.

UNE STRATÉGIE D'ACCUMULATION ET DE CONSERVATION D'OR PHYSIQUE AU FIL DU TEMPS

Consécutivement à cette acquisition d'Or physique, les réserves d'Or de la Société sont désormais portées à 19,5 kg.

Ces réserves d'Or représentent 5,78 milligrammes d'Or par action [2] , contre 3,41 milligrammes au 30 juin 2026 [3] , soit une progression +70% du poids de l'Or physique détenu en réserves (par action) consécutivement à la seconde levée de fonds. À titre indicatif, sur la base du cours de l'Or du 17 novembre 2026 [4] , cela représente une valeur de 0,65 € par action 2 , contre 0,38 € au 30 juin 2026.

À travers sa division Réserves, Gold by Gold poursuit une stratégie pionnière en Europe, axée sur un objectif d'accumulation d'Or physique responsable au fil du temps, faisant de l'Or le socle de la préservation du patrimoine de ses actionnaires.

Cette stratégie vise à renforcer progressivement les réserves d'Or, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Patrick Schein, Fondateur et Président-Directeur général de Gold by Gold, déclare :

« Je me réjouis que cette nouvelle acquisition d'Or physique réunisse ce qui fait l'ADN de la division Réserves de Gold by Gold : la liquidité du standard LBMA et la responsabilité sociétale, avec des Crédits Fairmined ® qui récompensent directement des mines artisanales et à petite échelle certifiées.

Elle intervient alors que le cours de l'Or est en net repli par rapport à ses sommets du début d'année. Pour Gold by Gold, dont la stratégie à travers la division Réserves est d'acquérir de l'Or pour le conserver au fil du temps, la conséquence est simple : chaque euro levé a permis d'acquérir davantage d'Or physique.

Les fondamentaux qui nous ont conduits à créer la division Réserves demeurent inchangés : l'Or constitue un actif de réserve détenu par les banques centrales et un outil de diversification patrimoniale. »

À propos de Gold by Gold

Fondé en 1992 et coté à Paris sur Euronext Growth ® (FR0011208693 – ALGLD), Gold by Gold est un groupe français intégré et indépendant. Fort d'un savoir-faire reconnu, il incarne depuis sa création une approche rigoureuse, engagée et rentable de la filière Or.

À travers ses trois divisions opérationnelles intégrées (NÉGOCE, AFFINAGE et RÉSERVES), Gold by Gold est présent sur toute la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction jusqu'à leur affinage, leur revente et, depuis 2026, leur mise en réserves. Un modèle qui relie l'extraction artisanale aux marchés internationaux, avec l'Or pour fil conducteur.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 3 373 838 actions. Gold by Gold est coté sur le marché Euronext Growth ® à Paris. Code ISIN FR0011208693, Code mnémonique : ALGLD, Code ICB : 55103025 (Gold Mining).

Pour plus d'informations : GoldbyGold.com

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[1] Lire le communiqué de presse du 12 novembre 2026 : Succès de l'augmentation de capital : Gold by Gold lève 1,2 M€ pour accroître ses réserves d'Or physique responsable - 1 ère société cotée éligible au PEA à constituer des réserves d'Or physique responsable

[2] sur la base d'un capital social aujourd'hui constitué de 3 373 838 actions

[3] sur la base d'un capital social constitué de 3 081 790 actions au 30 juin 2026

[4] Source : Cours de fixing (PM) du LBMA ( London Bullion Market Association )