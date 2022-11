Gold By Gold signe un traité d’apport partiel d’actifs

(AOF) - Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage/affinage et négoce de métaux précieux, informe ses actionnaires que lors de sa réunion du 21 novembre 2022, le Conseil d’administration a autorisé la conclusion du traité d’apport partiel d’actifs. Il a été soumis au régime des scissions avec la société Aurfina Fondeur Affineur, (filiale à 100% de Gold by Gold) prévoyant que Gold by Gold apporte à Aurfina l’ensemble de ses activités ainsi que les titres de sa filiale Gold by Gold Colombia. Le Traité a été signé le 21 novembre 2022.

Cette filialisation a pour objectif de faire de Gold by Gold une simple société holding.

Il est prévu que l'apport et l'augmentation de capital soient réalisés au plus tard le 31 décembre 2022 et prenne effet sur le plan juridique, comptable et fiscal rétroactivement au 1er janvier 2022.

La cotation du titre Gold by Gold sur Euronext Growth reste suspendue dans l'attente de la publication du communiqué de presse qui précisera les modalités définitives des opérations.

