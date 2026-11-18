Consécutivement à l'augmentation de capital réalisée en novembre 2026, Gold by Gold a acquis neuf kilos d'or physique à des fins de conservation au sein de sa division Réserves.

La société a affecté l'intégralité du produit net de cette levée de fonds à la constitution de nouvelles réserves d'or physique. Ces réserves d'or sont uniquement constituées de lingots certifiés par des affineurs référencés sur la "Good Delivery List" de la London Bullion Market Association (LBMA), référence mondiale du marché de l'or, garantissant la qualité et l'authenticité de chaque barre et lingot.

Gold by Gold a réalisé l'acquisition d'or physique titrant 999,9 millièmes sous la forme de neuf lingots d'un kilogramme auprès d'Argor-Heraeus, l'un des premiers affineurs mondiaux dans le secteur des métaux précieux qui bénéficie de l'agrément Good Delivery délivré par la LBMA.

Ces réserves d'or physique sont conservées en France auprès de dépositaires professionnels spécialisés dans la conservation de valeurs et d'objets précieux.

A chaque gramme d'or conservé dans ses réserves, Gold by Gold associe un Crédit Fairmined, qui verse une prime directe aux mines artisanales et à petite échelle, auditées régulièrement et certifiées selon les standards Fairmined, en reconnaissance de leurs pratiques d'extraction responsables. Le coût d'un Crédit Fairmined équivaut à environ 1% de la valeur de l'or sous-jacent.

Une stratégie d'accumulation et de conservation d'or physique au fil du temps.

Consécutivement à cette acquisition d'or physique, les réserves d'or de la société sont désormais portées à 19,5 kg.

Ces réserves d'or représentent 5,78 milligrammes d'or par action, contre 3,41 milligrammes au 30 juin 2026, soit une progression 70% du poids de l'or physique détenu en réserves (par action) consécutivement à la seconde levée de fonds. A titre indicatif, sur la base du cours de l'or du 17 novembre 2026, cela représente une valeur de 0,65 euro par action, contre 0,38 euro au 30 juin 2026.

A travers sa division Réserves, Gold by Gold poursuit une stratégie pionnière en Europe, axée sur un objectif d'accumulation d'or physique responsable au fil du temps, faisant de l'or le socle de la préservation du patrimoine de ses actionnaires.

Cette stratégie vise à renforcer progressivement les réserves d'or, dans une logique de détention patrimoniale à long terme.