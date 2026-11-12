Gold by Gold lève 1,2 million d'euros pour accroître ses réserves d'or physique responsable

Gold by Gold, groupe français intégré et indépendant présent sur toute la chaîne d'approvisionnement de l'or et des métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulée du 19 octobre au 6 novembre 2026.

Cette opération marque une nouvelle étape dans le développement de la division Réserves de Gold by Gold, dont l'objectif est d'acquérir, de conserver et de faire croître une réserve d'or physique responsable à l'actif de la société dans une logique de détention patrimoniale à long terme.

Le produit net de cette augmentation de capital servira intégralement à acquérir, dans les tout prochains jours, de nouvelles quantités d'or physique responsable pour renforcer la division Réserves, déjà constituée de 10,5 kilogrammes d'or.

Cette opération n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (AMF).

Cette augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 331 171 actions au prix unitaire de 4 euros, représentant un montant total demandé de 1 324 684 EUR.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 89 073 actions. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 112 746 actions. La demande d'actions dans le cadre de la souscription à titre libre s'est élevée à 129 352 actions.

Le Conseil d'administration de Gold by Gold, lors de sa réunion du 10 novembre 2026, a décidé la création de 292 048 actions nouvelles, représentant un montant total levé de 1 168 192 EUR. Les ordres de souscription à titre irréductible et réductible, qui représentent 201 819 actions nouvelles, seront intégralement servis. Les ordres de souscription à titre libre seront servis à hauteur de 90 229 actions nouvelles.