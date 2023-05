Go First, compagnie aérienne à bas prix, se déclare en faillite, blâme Pratt & Whitney

La compagnie aérienne indienne Go First, criblée de dettes, s'est placée mardi sous la protection de la loi sur les faillites, blâmant les moteurs "défectueux" du constructeur américain Pratt & Whitney à l'origine de l'immobilisation de la moitié de sa flotte.

Go First était le cinquième transporteur intérieur indien en mars, avec 6,9% des parts de marché, selon les chiffres du gouvernement.

Mais le transporteur est en conflit avec Pratt & Whitney, son fournisseur exclusif de moteurs pour sa flotte d'Airbus A320neo en raison de problèmes qui, affirme-t-il, lui ont coûté 1,32 milliard de dollars en pertes de revenus et en dépenses supplémentaires.

Sa faillite est une étape nécessaire en raison du "nombre sans cesse croissant de moteurs défaillants fournis par International Aero Engines de Pratt & Whitney", qui a conduit à l'immobilisation de 25 avions, a déclaré Go First dans un communiqué mardi.

La compagnie aérienne accuse Pratt & Whitney de ne pas s'être conformée à une ordonnance d'arbitrage lui enjoignant de mettre à sa disposition des moteurs de location pour lui permettre un retour à l'exploitation complète des appareils.

Le motoriste a déclaré dans un communiqué qu'il se conformait à la décision d'arbitrage et qu'il continuait "à donner la priorité suivant les calendriers de livraison pour tous les clients".

Go First, propriété du conglomérat indien Wadia Group, a indiqué sur son site web qu'elle avait annulé les vols prévus entre le 3 et le 5 mai pour des "raisons opérationnelles".

Le ministre indien de l'Aviation civile, Jyotiraditya Scindia, a déclaré dans un communiqué que le gouvernement avait offert "toute l'assistance possible" à Go First, ont rapporté les médias locaux.

Les comptoirs d'enregistrement de Go First étaient déserts dans les aéroports de New Delhi et d'autres villes.

Le secteur indien de l'aviation est extrêmement compétitif et plusieurs compagnies aériennes ont échoué en raison d'une combinaison de mauvaise gestion, de surendettement et de conditions de marché défavorables.

La compagnie aérienne Jet Airways, l'une des plus grandes du pays, s'est effondrée en 2019 avec une dette de 1,2 milliard de dollars, laissant ses 20.000 employés au chômage.

Kingfisher Airlines a mis la clé sous la porte en 2012 après avoir échoué à rembourser des prêts de plusieurs millions de dollars à des banques publiques.

Son propriétaire, le magnat de la bière Vijay Mallya, a fui l'Inde quatre ans plus tard trouvant refuge à Londres où il s'est battu contre son extradition dans son pays pour répondre d'accusations de fraude financière.

