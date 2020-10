GN Store Nord : prévisions revues à la hausse, le titre suit

(CercleFinance.com) - Le titre GN Store Nord a grimpé de plus de 3% ce vendredi matin à Copenhague, après que le fabricant d'aides auditives danois a relevé les prévisions 2020 de son unité audio.

Alors que les performances de GN Audio au premier trimestre étaient déjà ' nettement meilleures qu'attendu ', la société table désormais sur une croissance organique des revenus de plus de 35% cette année, contre 25% auparavant. La marge EBITA de GN Audio a également été revalorisée pour 2020, passant de plus de 20% à plus de 21%.

En revanche, GN Hearing s'attend à une chute de revenus d'au moins 30% et à une marge EBITA tout juste supérieure à 0%, indique la société.

Fondée en 1869, GN emploie actuellement 6 500 personnes et fabrique des produits intelligents de collaboration auditive, audio et vidéo, qu'elle commercialise sous les marques ReSound, Beltone, Interton, Jabra, BlueParrott et FalCom dans une centaine de pays.