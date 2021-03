Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : vers une meilleure gestion de la consommation d'eau Cercle Finance • 22/03/2021 à 17:26









(CercleFinance.com) - General Motors prévoit de réduire l'intensité en eau de ses opérations de 35% d'ici 2035, par rapport à 2010, ce qui pourrait entraîner des économies suffisantes pour remplir environ 4 254 piscines olympiques, assure le constructeur. GM annonce par ailleurs qu'il vient de rejoindre d'autres groupes industriels en signant le 'CEO Water Mandate', une initiative du Pacte mondial des Nations Unies visant à relever les principaux défis liés à la sécurité de l'eau et s'aligner davantage sur les objectifs de développement durable des Nations Unies. 'Le CEO Water Mandate nous aidera à accélérer nos objectifs de gestion de l'eau et à contribuer aux objectifs de développement durables des Nations Unies', a déclaré Kristen Siemen, responsable du développement durable chez General Motors.

