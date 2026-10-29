GM va verser 220 millions de dollars pour régler des allégations de violation de la vie privée des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

General Motors GM.N versera 220 millions de dollars pour régler des allégations selon lesquelles elle aurait illégalement vendu à des tiers des données privées relatives au comportement de conduite et à la localisation des consommateurs, a déclaré jeudi le procureur général de l'État de Washington.

Le procureur général de l'État de Washington, Nick Brown, a précisé que l'État avait codirigé une coalition de 36 procureurs généraux dans le cadre de cette affaire contre GM. Il a ajouté que parmi les destinataires de ces données figuraient des courtiers qui les revendaient à des assureurs, lesquels les utilisaient ensuite en partie pour fixer leurs tarifs d'assurance.