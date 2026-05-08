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GM va verser 12,75 millions de dollars pour mettre fin à une enquête sur la protection de la vie privée des conducteurs en Californie
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 23:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

GM GM.N a accepté de verser 12,75 millions de dollars pour mettre fin à une enquête menée en Californie concernant des allégations selon lesquelles le constructeur automobile de Détroit aurait illégalement vendu des centaines de milliers de données de localisation et de conduite de Californiens à deux courtiers en données, a déclaré vendredi le procureur général de l'État, Rob Bonta.

L'accord, qui doit encore être approuvé par le tribunal, prévoit 12,75 millions de dollars d'amendes civiles, des restrictions sur l'utilisation par GM des données de conduite des consommateurs et l'interdiction de vendre ces données à des courtiers en données.

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