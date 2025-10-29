GM va supprimer plus de 1 200 emplois dans son usine de véhicules électriques, selon le Detroit News

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

General Motors GM.N va supprimer environ 1 200 emplois dans son usine de véhicules électriques à Detroit, afin de répondre au ralentissement de la demande pour ses voitures à batterie, a rapporté le Detroit News mercredi.

L'entreprise va également licencier 550 personnes dans son usine de batteries Ultium dans l'Ohio, tout en supprimant temporairement 850 autres emplois, selon le rapport.

Cette nouvelle intervient alors que GM revoit à la baisse ses prévisions de ventes de véhicules électriques après la suppression d'une mesure incitative fédérale essentielle, qui a encore freiné une demande déjà en perte de vitesse.

Un crédit d'impôt de 7 500 dollars sur les modèles à batterie a été supprimé à la fin du mois de septembre, et les réglementations relatives aux émissions des véhicules se sont encore assouplies, ce qui a pesé sur les ventes de VE .

Le constructeur automobile de Détroit a enregistré une charge de 1,6 milliard de dollars au début du mois, liée aux changements de sa stratégie en matière de véhicules électriques.

GM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.