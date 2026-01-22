GM va introduire aux États-Unis une Buick fabriquée en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Kalea Hall et David Shepardson

General Motors GM.N déplace la production d'un SUV Buick fabriqué en Chine vers les États-Unis, sa dernière mesure visant à accroître le travail dans les usines américaines dans le sillage des tarifs douaniens de l'administration Trump.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré jeudi qu'il met fin à la production en Chine du Buick Envision, un SUV de taille moyenne qu'il importait aux États-Unis depuis près d'une décennie. Une nouvelle génération de ce véhicule sera construite dans l'usine d'assemblage de GM dans la région de Kansas City à partir de 2028.

"Cette décision renforce l'empreinte manufacturière nationale de GM et soutient les emplois américains", a déclaré le constructeur automobile dans un communiqué transmis à Reuters.