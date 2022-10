Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: va fournir sa technologie Ultium à la Defense US information fournie par Cercle Finance • 07/10/2022 à 14:48









(CercleFinance.com) - GM a annoncé hier que sa filiale GM Defense a été sélectionnée par la Defense Innovation Unit (DIU - une division du ministère de la Défense des Etats-Unis chargée d'accélérer l'adoption des technologies commerciales au sein de l'armée) afin de développer un prototype de batterie à tester sur les plateformes du ministère de la Défense.



GM Defense va ainsi fournir Ultium, la technologie de batterie la plus avancée de GM, dont la conception évolutive répond aux exigences du DIU pour son adoption dans des véhicules militaires classiques.



La solution Ultium s'appuie notamment sur une architecture de batterie de véhicule électrique (VE) combinée à un système de propulsion qui peut fournir une puissance, une autonomie et une évolutivité surpassant toutes les précédentes solutions de GM, assure le géant états-unien de l'automobile.







