GM va augmenter sa production de poids lourds, selon le WSJ

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(Ajout de détails dans le rapport et dans le contexte)

General Motors GM.N va augmenter la production de ses poids lourds, a rapporté le Wall Street Journal lundi.

La société va faire tourner son usine de camions dans le Michigan six jours par semaine, à partir du mois de juin, afin d'augmenter la production, selon le rapport.

GM n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

L'usine de Flint Assembly dans le Michigan, qui a ouvert ses portes en 1947, est l'une des principales usines de camions de GM et fabrique les camionnettes Silverado et Sierra, des véhicules lourds très rentables.