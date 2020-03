Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : usage massif de facilités de crédit Cercle Finance • 24/03/2020 à 13:56









(CercleFinance.com) - General Motors annonce qu'il va faire usage de facilités de crédit rechargeables, à hauteur de 16 milliards de dollars, de façon à préserver sa flexibilité financière au vu des incertitudes actuelles créées par la pandémie de coronavirus. Ces financements viendront s'ajouter à une position de trésorerie solide que le constructeur automobile évalue aux environs de 15 ou 16 milliards de dollars à fin mars. Par ailleurs, il indique suspendre ses objectifs pour l'année en cours en raison du contexte.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE +14.46%