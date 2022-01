Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: une nouvelle plateforme de vente de véhicules d'occasion information fournie par Cercle Finance • 12/01/2022 à 14:16









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mercredi qu'il prévoyait de lancer une nouvelle plateforme de vente de véhicules d'occasion, baptisée 'CarBravo'.



Le projet - censé s'appuyer sur une offre 'omnicanale', c'est-à-dire présente sur tous les canaux de distribution - proposera notamment des vues à 360 degrés des véhicules disponibles sur le site Internet.



Dans un communiqué, GM précise que tous les véhicules commercialisés seront certifiés et reconditionnés afin de répondre aux standards de qualité établis par le constructeur.



Le groupe de Détroit dit également vouloir proposer des tests de véhicules à la maison ainsi que des livraisons directes aux clients.



L'idée, selon lui, est de combiner son savoir-faire de constructeur avec ceux de sa filiale de services financiers GM Financial et de son réseau de concessionnaires afin de mettre en place une expérience d'achat 'moderne' et 'flexible'.



GM, qui a commencé à sélectionner les concessionnaires devant participer à l'opération, s'attend à lancer la plateforme au printemps.





