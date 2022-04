Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM: une Corvette électrique prévue l'an prochain information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 16:22









(CercleFinance.com) - Chevrolet, l'une des marques les plus emblématiques de GM, a annoncé lundi prévoir le lancement d'un premier modèle électrique de la Corvette en début d'année prochaine.



Dans un tweet publié sur son compte officiel, Chevrolet précise qu'une version entièrement électrique de la célèbre voiture de sport devrait être commercialisée par la suite.



Cette annonce confirme la stratégie désormais déployée par le constructeur automobile américain, qui se tourne vers un avenir 'tout électrique'.



Dans un communiqué distinct, GM a dévoilé ce lundi une nouvelle fonctionnalité pour sa plateforme de batteries Ultium, destinée à alimenter ses véhicules de grande consommation et à hautes performances.



Cette technologie - qui permet de récupérer et de réutiliser l'énergie perdue dans la batterie - peut améliorer la vitesse de charge et augmenter l'autonomie d'un véhicule en lui fournissant jusqu'à 10% d'autonomie en plus, précise GM.





Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -2.26%