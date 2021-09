Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : un outil de coaching de conduite à bord avec Motorq information fournie par Cercle Finance • 28/09/2021 à 17:29









(CercleFinance.com) - General Motors a annoncé mardi qu'il allait s'associer à Motorq afin de proposer un service d'instruction de pilotage à bord destiné aux véhicules composant les flottes d'entreprise. GM explique qu'il va associer son application télématique OnStar à la technologie de véhicules connectés de Motorq en vue de développer un outil de guidage verbal censé encourager des pratiques de conduite plus prudentes. Le service indiquera par exemple si le conducteur freine ou accélère trop brutalement, s'il dépasse les limitations de vitesse ou s'il n'a pas bouclé sa ceinture de sécurité. L'outil dot être disponible sur les modèles Chevrolet, Buick, GMC et Cadillac les plus récents équipés du système OnStar.

Valeurs associées GENERAL MOTORS NYSE -0.55%