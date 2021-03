Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : un conseil d'administration majoritaire féminin Cercle Finance • 25/03/2021 à 14:54









(CercleFinance.com) - GM a annoncé jeudi que son conseil d'administration serait majoritairement féminin avec l'arrivée en tant qu'administratrice de Meg Whitman, l'ancienne patronne d'eBay et HP. Meg Whitman, âgée de 64 ans, va rejoindre le conseil d'administration du constructeur automobile américaine aux côtés des Mark Tatum, un cadre de 51 ans aujourd'hui directeur opérationnel de la NBA, la ligue professionnelle de basket-ball américaine. Avec ces deux nominations, qui seront soumises au vote des actionnaires en juin, le conseil d'administration de GM comptera 13 membres, dont sept seront des femmes, précise le groupe dans un communiqué. Pour mémoire, le géant automobile est dirigée depuis 2014 par Mary Barra qui, depuis 2016, cumule la fonction de présidente du conseil d'administration avec son rôle de directrice générale.

