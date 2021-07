Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client GM : un analyste initie à l'achat, le titre grimpe Cercle Finance • 09/07/2021 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le titre GM signe vendredi l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500, porté par l'initiation de couverture de Wedbush Securities et dans un contexte de rebond des marchés américains. Vers 11h15 (heure de New York), le titre s'adjuge plus de 4%, alors que l'indice S&P avance de 0,8%. Wedbush a entamé la couverture de la valeur avec une opinion 'surperformance', équivalente à une recommandation d'achat, et fixé un objectif de cours à 12 mois de 85 dollars. Le courtier salue la 'renaissance' opérée par le groupe de Détroit, marquée par une montée en puissance sur le marché des véhicules électriques. 'Nous pensons qu'avec la concrétisation de la vision de GM dans les véhicules électriques au cours des années qui viennent, l'action va se revaloriser sur la base de sa technologie disruptive et de sa spécialisation dans l'électrique, plutôt qu'en fonction d'une valorisation traditionnelle de constructeur automobile', explique Dan Ives, l'analyste-star de Wedbush. Avec l'accélération du constructeur dans les services et les véhicules électriques, ses multiples de valorisation boursiers pourraient se rapprocher davantage de ceux du secteur technologique, explique le professionnel. La hausse du titre s'inscrit par ailleurs dans un contexte de rebond technique de la Bourse de New York après les lourdes pertes essuyées la veille.

